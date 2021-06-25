В Ярославле за прививку от COVID-19 дадут билеты в цирк Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле с 28 июня начнет работать новый пункт вакцинации от коронавируса – в цирке. Тех ярославцев, которые решать привиться там, ждет приятный бонус – сертификат, который потом можно будет обменять на билет на представление. Как сообщили в правительстве Ярославской области, аналогичная акция сейчас проходит еще в 15 регионах страны.

Пункт вакцинации будет работать в фойе цирка с 28 июня. График: ежедневно с 12:00 до 19:00, включая выходные и праздники. С собой нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.

В Ярославле выездные пункты вакцинации работают в ТРК «Вернисаж» (п.Нагорный, улица Дорожная) и в ТЦ «РИО» (Тутаевское шоссе, 1). Прививки там можно сделать без предварительной записи.