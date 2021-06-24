На Прусовских карьерах под Ярославлем утонул 21-летний молодой человек Фото: Полина Вачнадзе

23 июня на Прусовских карьерах в Ярославском районе утонул молодой человек. Ему был 21 год. Несчастный случай произошел вечером 23 июня, но со дна водоема тело ярославца подняли только сегодня. На месте работали водолазы.

- Проводится доследственная проверка. Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

На Прусовских карьерах молодой человек отдыхал не один. Возможно, что не обошлось без спиртного.

Жаркие дни в Ярославской области, по прогнозам синоптиков, простоят еще долго, и многие ярославцы будут отдыхать у водоемов. КП-Ярославль просит всех соблюдать элементарные правила поведения у водоемов и, как минимум, не купаться в состоянии даже легкого алкогольного опьянения. Не оставляйте без присмотра детей: недосмотр может обернуться трагедией, как это случилось вчера в Переславском районе. Там в пруду утонул 4-летний мальчик.