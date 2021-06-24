Творится метеоистория: в Ярославле станет еще жарче

Июнь 2021 года стал самым жарким за всю историю центральной России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Июнь 2021 года стал самым жарким за всю историю центральной России. Погода побила свой собственный рекорд: когда еще в эти дни не было +35 градусов в тени. Но, как оказалось, самые высокие температуры - до +40 - еще впереди.

- Какими бы безумными не были цифры начала недели, сегодня они все померкнут. Антициклон, накрывающий всю европейскую часть России, словно щит не пропускает в регион освежающие дожди и облачность, которая могла бы укрыть поверхность земли от солнца. Из-за этого воздух в приземном слое атмосферы с каждым днём всё сильнее нагревается, - рассказали в Центр "Фобос".

В ближайшие выходные + 40 в Ярославле не предвидится, но и похолоданий тоже:

В пятницу ночью ожидается +19 градусов, днем +32;

В субботу ночью + 19, днем + 33 градуса;

В воскресенье + 20 ночью, днем + 33 градуса.