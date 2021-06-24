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Общество24 июня 2021 19:17

В Ярославле бывшего эксперта по дорогам обвинили во взяточничестве

Следователи завершили расследование
Влада Красоткина
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По версии следствия, специалист помогал за денежное вознаграждение двум коммерческим фирмам.

По версии следствия, специалист помогал за денежное вознаграждение двум коммерческим фирмам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

53-летнего бывшего эксперта дорожного хозяйства ФКУ Упрдор "Холмогоры" обвиняют во взяточничестве. По версии следствия, специалист помогал за денежное вознаграждение двум коммерческим фирмам.

- Бывший эксперт занимался сокращениями сроков процедур согласования, оформлением и выдачей специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства. В качестве взятки он получил денежные средства в общей сумме 70 тысяч рублей, - рассказали в СКР по Ярославской области.

На данный момент следователи завершили расследование. Дело передано на рассмотрение в суд.