В Ярославле бывшего эксперта по дорогам обвинили во взяточничестве

По версии следствия, специалист помогал за денежное вознаграждение двум коммерческим фирмам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

53-летнего бывшего эксперта дорожного хозяйства ФКУ Упрдор "Холмогоры" обвиняют во взяточничестве. По версии следствия, специалист помогал за денежное вознаграждение двум коммерческим фирмам.

- Бывший эксперт занимался сокращениями сроков процедур согласования, оформлением и выдачей специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства. В качестве взятки он получил денежные средства в общей сумме 70 тысяч рублей, - рассказали в СКР по Ярославской области.

На данный момент следователи завершили расследование. Дело передано на рассмотрение в суд.