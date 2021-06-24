Два часа сильнейшей боли: стоматологи из Ярославской области без анестезии лечила пациентку

Клиентку вызвали для примерки изготовленного каркаса, но он оказался мал. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

43-летняя жительница Переславля-Залесского попала "в руки" недобросовестных стоматологов, который по версии суда, принесли существенный вред здоровью пациентки. Женщина решила установить зубные протезы. Работа врачей началась с осмотра и препарирования зубов под металлокерамику. Всю процедуру клиентка просила сделать анестезию, но специалисты ей отказывали, поэтому пациентка терпела сильнейшую боль два часа. - Через неделю клиентку вызвали для примерки изготовленного каркаса, но он оказался мал. Врач пообещал все исправить. Несколько часов обточки зубов привели к тому, что каркас начал сваливаться. Кроме того, сами протезы выглядели не эстетично, зубы не смыкались, с врачом возникали постоянно споры, но он настаивал на своем, убеждал, что делает все правильно и нужно просто привыкнуть, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области. Но привыкнуть не удалось, у пациентки начались проблемы со здоровьем: напряжение мышц лица, сильная головная боль, боль в ушах, в челюсти и затылке. Стоматологи отказались исправлять дефекты протеза и мирно признавать свою вину, поэтому женщина обратилась в суд. Вскоре он установил, что клиника должна выплатить пострадавшей свыше 200 000 рублей за лечение и протезирование зубов, 360 000 рублей за устранение недостатков и 100 000 рублей в качестве возмещения морального вреда. Руководство стоматологической клиники проигнорировало требование. Так как оно не было исполнено в срок в стоматологию пришли судебные приставы и наложили арест на спецоборудование в счет долга. Кроме этого, банковские счета стоматологии ограничили и 50% выручки клиники идет пострадавшей пациентке до момента полного погашения задолженности.