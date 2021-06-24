«Работают в тех же условиях, что и обычные граждане РФ»: в региональном УФСИН рассказали, как проходят принудительные работы

Такие работы являются альтернативой лишению свободы Фото: Иван МАКЕЕВ

Сейчас альтернативой лишению свободы за совершение преступлений небольшой или средней тяжести (либо за совершение тяжкого преступления впервые), может быть назначено не лишение свободы, а принудительные работы. В Ярославской области исправительные центры созданы на территории колонии №2 города Рыбинска и колонии №3 города Углича.

В этих центрах есть спальни, кухни, душевые кабины и стиральные машины – все, что нужно для обычной жизни, - а также кабинет для проведения воспитательной работы.

- Осужденные к принудительным работам заняты в разных сферах, при этом учитывается состояние их здоровья, образование, опыт и квалификационные требования к должности, – рассказал начальник участка, функционирующего как исправительный центр при ИК-2 УФСИН России по Ярославской области Алексей Смирнов. – Работодатели не выделяют данных осужденных, они работают в таких условиях, что и обычные граждане РФ, им выплачивается точно такая же заработная плата, как и другим сотрудникам предприятия. Но отличие все-таки есть: из зарплаты осужденного энная сумма удерживается в доход государству. Определяет ее суд, она варьируется от 5% до 20 % от заработка.

Осужденным разрешено пользоваться мобильными телефонами и интернетом. Если вдруг у них ухудшается самочувствие, то их отправляют на обследование к врачу.

В пресс-службе УФСИН России по Ярославской области рассказали, что осужденным не разрешается самостоятельно выбирать или менять место работы, без разрешения администрации учреждения, самовольно покинуть территорию исправительного центра. После истечения не менее чем одной трети срока, при отсутствии у осужденного нарушений, ему могут разрешить жить с семьей за пределами центра.

- Применение такой меры наказания, как принудительные работы, имеет много преимуществ. У осужденных есть возможность отбывать наказание вблизи от родственников и сохранить социальные связи. Кроме того, отбывание наказания в виде принудительных работ позволяет им трудоустроиться и получать за свой труд вознаграждение, оказывая при этом материальную помощь своим близким, а также возмещать причиненный ущерб, - рассказал начальник УФСИН России по Ярославской области полковник внутренней службы Евгений Попов. - Данные факторы позволяют решать задачи по ресоциализации осужденных. В частности, трудовая адаптация даст возможность осужденным в получении новых профессиональных навыков или приобретении профессии. Благодаря чему у них появится больше возможностей для трудоустройства после освобождения.

Какие бы хорошие условия в исправительных центрах не были созданы, людей все равно тянет на свободу. Не так давно рыбинец сбежал прямо во время исправительных работ.