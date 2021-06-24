В Ярославле рой пчел атаковал дом на улице Тургенева. ФОТО: группа "Единая диспетчерская служба Ярославля" ВКонтакте

Вчера утром, 23 июня, в Единую диспетчерскую службу поступило сообщение от жителя дома №15 на улице Тургенева. Жильцы этого дома столкнулись с необычной проблемой: огромный рой пчел облюбовал фасад жилого дома и обосновался там.

Старший диспетчер ЕДС ЖКХ Оксана Марцинкус рассказала, что в их службу поступают разные обращения, да и ситуации бывают разные, но за свою многолетнюю практику она с таким столкнулась впервые.

Зрелище не для слабонервных – кишащая черная туча пчел, которая нависла над окном. Руководство ЕДС ЖКХ быстро нашло профессионального пчеловода, который согласился помочь и устранить эту проблему.

Единая диспетчерская служба выражает благодарность пчеловоду Алексею, который быстро отреагировал и справился с возникшей неприятностью.