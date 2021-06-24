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Общество24 июня 2021 10:36

Жители Тутаева записали видеообращение к Владимиру Путину

И очень надеются, что об их проблеме президент узнает во время «прямой линии»
Полина Вачнадзе
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Жители Тутаева обратились к Владимиру Путину. Скриншот с видео, группа "Моторы против ТЦ" ВКонтакте

Жители Тутаева обратились к Владимиру Путину. Скриншот с видео, группа "Моторы против ТЦ" ВКонтакте

«Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году пройдет 30 июня. У жителей всех регионов есть шанс задать свой вопрос и решить проблему, которую на месте решить не получается. Жители Тутаева уже записали видеообращение к Владимиру Владимировичу, с просьбой остановить строительство во дворе их домов.

- Закрыт противопожарный проход, которым половина города пользуется более 45 лет. Нарушены наши права. Случись пожар, проехать невозможно, мы окажемся в кольце. 17 июня было отключение света из-за строительства, в некоторых квартирах вышли из строя бытовые приборы, - рассказывают о своей беде тутаевцы.

Смотреть видеосюжет
Обращение к Путину В.В. Тутаев, 2021 год
Обращение к Путину В.В. Тутаев, 2021 год
https://vk.com/wall-205370698_4