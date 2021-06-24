Жители Тутаева записали видеообращение к Владимиру Путину

Жители Тутаева обратились к Владимиру Путину. Скриншот с видео, группа "Моторы против ТЦ" ВКонтакте

«Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году пройдет 30 июня. У жителей всех регионов есть шанс задать свой вопрос и решить проблему, которую на месте решить не получается. Жители Тутаева уже записали видеообращение к Владимиру Владимировичу, с просьбой остановить строительство во дворе их домов.

- Закрыт противопожарный проход, которым половина города пользуется более 45 лет. Нарушены наши права. Случись пожар, проехать невозможно, мы окажемся в кольце. 17 июня было отключение света из-за строительства, в некоторых квартирах вышли из строя бытовые приборы, - рассказывают о своей беде тутаевцы.