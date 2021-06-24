В Ярославле на «зебре» сбили 6-летнюю девочку и 18-летнюю девушку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле на Суздальском шоссе водитель ГАЗ сбил двух человек: 18-летнюю девушку и 6-летню девочку. Пешеходы шли по «зебре», которая не была оборудована светофором.

К счастью, для обеих жительниц Ярославля травмы оказались не слишком серьезными: сор старшей пострадавшей все в порядке, ребенку назначили амбулаторное лечение.

- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа, медики, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.