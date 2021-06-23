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Общество23 июня 2021 18:10

В Ярославле с 24 июня начнется ремонт на Которосльной набережной

На участке от часовни Казанской иконы Богоматери до дома №22/10 на Которосльной набережной
Анастасия Голубева
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Участок набережной, который будут ремонтировать

Участок набережной, который будут ремонтировать

Фото: Мэрия Ярославля

С завтрашнего дня в Ярославле начнется ремонт Которосльной набережной. Он пройдет на участке от часовни Казанской иконы Богоматери до дома 22/10 на Которосльной набережной. Отремонтировать дорогу планируют до 10 июля, и на этот период движения машин на указанном участке будет ограничено.

— Эта территория ежедневно собирает ярославцев всех возрастов. Утром здесь можно встретить бегунов и велосипедистов, вечером — семьи с детьми, которые прогуливаются по набережной. Для комфорта жителей тротуарная дорожка на участке будет расширена до 2,25 метра. Также пройдут работы по замене асфальтобетонного покрытия, замене бортового камня, установке двух пешеходных переходов, дорожных знаков и разметки. Кроме того, сейчас мы прорабатываем вопрос установки дополнительного освещения около моста, — отметил мэр Ярославля Владимир Волков.