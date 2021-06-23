У ярославского предпринимателя конфисковали 96 упаковок снюса

Против бизнесмена возбудили дела об административных правонарушениях. Фото: Прокуратура Ярославской области.

Во Фрунзенском районе Ярославля в одном из киосков незаконно продавали снюс. В ходе проверки прокуратура изъяла у хозяина торговой точки 96 упаковок запрещенного товара.

- Кроме того, предприниматель не соблюдал ограничения в торговле табачной продукции. Осуществлял открытую демонстрацию табака и не имел перечень продаваемой продукции, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Против бизнесмена возбудили дела об административных правонарушениях. За устранением которых будут следить правоохранительные органы.