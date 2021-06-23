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Общество23 июня 2021 16:30

Бамперы на дороге: в центре Ярославля произошло двойное ДТП

Одному пассажиру понадобилась медицинская помощь
Влада Красоткина
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Столкнулись машины "КИА" и "Форд". Фото: группа ВКонтакте "Жесть Ярославль"

Столкнулись машины "КИА" и "Форд". Фото: группа ВКонтакте "Жесть Ярославль"

23 июня в Ярославле на перекрестке улиц Свободы и Собинова столкнулись машины "КИА" и "Форд". Удар был сильным: у обоих машин сильно пострадали бамперы.

- Сообщение поступило в 13:15. По предварительной информации, пассажиру "Форд" понадобилась медицинская помощь, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. На место происшествия выезжала пожарная машина. На какое-то время на Свободе была пробка.