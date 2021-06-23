Не смог пройти мимо: ярославец дважды обворовал один и тот же магазин Фото: Иван МАКЕЕВ

35-летний ранее неоднократно судимый житель Ярославля обвиняется по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». В октябре прошлого года мужчина ночью шел мимо продуктового магазина… и не смог пройти мимо. Он разбил окно, залез в магазин и украл алкоголь на 400 рублей. Через несколько дней он решил повторить свой «успех» и проделал ту же самую операцию, но украденного товара оказалось уже на сумму 1900 рублей.

- Уголовное дело направлено в Заволжский районный суд для рассмотрения по существу. За каждое из указанных преступлений обвиняемому теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.