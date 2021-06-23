«Водоканал» попросил жителей Ярославской области экономить воду

Водоканал попросил ярославцев ограничить расход воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Северный водоканал» обратилась к жителям Ярославской области с просьбой экономить воду, особенно, если она требуется для полива или наполнения бассейнов. Как уточнили в пресс-службе ведомства, непростая ситуация уже сложилась в деревне Сельцо Большесельского района. Жители стали жаловаться на нехватку воды в кранах.

- Из-за высоких температур воздуха в разы увеличилось потребление воды на неучтенный полив огородов и на набор бассейнов и искусственных прудов. Жалобы поступают от жителей деревни Сельцо. На плохой напор воды жалуются и жители правой стороны Большого Села. Мы просим абонентов экономнее расходовать воду в части полива и бассейнов, - обратился к абонентам начальник ПТП «Большое Село» ГП ЯО «Северный водоканал».

Упрекнули садоводов-огородников и в том, что они не ставят счетчики на воду, а предпочитают заключать нормативные договоры. Платят за определенное количество воды, а используют в разы больше.

- Предположим, для тех, у кого нет приборов учета, установлен норматив на полив 8 кубов воды на одну сотку. Такой договор заключается на четыре летних месяца. Однако, как рассказывают сами огородники, в жаркие дни на хороший полив сотки огорода спокойно уходит тысяча литров воды - ровно один куб. Это в день! Ведь поливают не только сам огород, но и заливают деревья, кустарники. А еще наполняют бассейны. Да и хозяйственные нужды и бани никто не отменял. Основная причина, по которой возникает дефицит воды и снижение давления в системе водоснабжения - ненормативный и неучтенный полив, - отмечают в «Северном водоканале».