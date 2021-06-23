В пруду Переславского района утонул 4-летний мальчик

К воде ведут вот такие ступеньки. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В поселке Дубки Переславского района в пруду утонул 4-летний мальчик. Трагедия произошла сегодня, 23 июня, сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка.

Семья мальчика живет в многоквартирном доме. Никем не замеченный, малыш сумел сам выйти из квартиры и дойти до пруда, где и произошла беда. Тело без внешних признаков насильственной смерти нашли в воде, когда родные забили тревогу, обнаружив пропажу ребенка.

- Сейчас идет осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и родственники погибшего, назначена медицинская судебная экспертиза. В ходе расследования также будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.