В Ярославле отремонтировали Осташинскую улицу

В Ярославле прошла приемка улицы Осташинской Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле прошла приемка улицы Осташинской. Участок от транспортной развязки у путепровода через железнодорожные пути до улицы Промышленной отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Работы шли около двух месяцев и были завершены раньше сроков, указанных в контракте. Были некоторые недочеты, но их, сообщает пресс-служба мэрии города, устранили.

- В ближайшее время объект будет сдан и введен в эксплуатацию. Гарантия составит четыре года, - пояснил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров. На дороге протяженностью 2 километра заменили асфальт, сделали тротуары, заменили старые и установили новые дорожные знаки, нанесли разметку.