В Ярославле предотвратили взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа в многоэтажном доме на улице Серго Орджоникидзе вчера, 22 июня, предотвратили сотрудники МЧС. Бдительные соседи, почуяв запах газа, не стали долго думать, а сразу вызвали спасателей.

- Начало пахнуть газом по всему двору и квартирам. Вызвали МЧС, нашли, откуда исходит запах. Пожарные влезли на балкон, там стояли под солнцем три баллона с газом, - рассказывает очевидец Аня Макарова.

Как оказалось, хозяин квартиры действительно хранил на балконе газовые баллоны. У одного из них сорвало вентиль и произошла утечка.

- Три только с балкона МЧС вытащили, а остальные… Их неизвестно сколько, так сказал сотрудник МЧС, - пишет в группе «Жесть Ярославль» Наталья Киселева.

По рассказам соседей, квартира, в которой хранились газовые баллоны, давно превращена хозяином в филиал помойки – туда он тащит все, что, по его мнению, представляет хоть какую-то ценность.

- Этот чудак давно уже собирает хлам с помоек, он один в трешке живет. И не раз пожары там были, вся трешка как свалка, не пройти. Сейчас все службы в курсе, - рассказывают соседи.

По их словам, квартира находится в соцнайме, и они уже не раз жаловались на такое неприятное и опасное соседство.