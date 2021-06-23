В Ярославле убили пенсионера и подожгли его дом

Подозреваемый заключен под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле оперативно раскрыто убийство пожилого мужчины, которое было совершено 17 июня во Фрунзенском районе. Хозяина дома нашли с пробитой головой. Подозреваемый уже задержан: 47-летнего жителя Челябинской области, который недавно приехал в Ярославль, заключили под стражу, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Преступление, в котором подозревают мужчину, очень похоже на то, что произошло в Пошехонском районе в ночь с 13 на 14 мая. Там хозяина дома убили, а чтобы скрыть следы преступления, подпалили дом. В этом случае злоумышленник действовал примерно по тому же сценарию.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина проник в дом, чтобы поживиться. Но был застукан хозяином. Не желая оставлять свидетеля, подозреваемый напал на пенсионера и несколько раз ударил его кирпичом по голове. После этого, желая замести следы, пожег дом.

- От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, а подозреваемый с похищенным имуществом скрылся, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Спрятаться он пытался в лесополосе недалеко от дома, где было совершено убийство. Взяли злоумышленника сотрудники уголовного розыска.