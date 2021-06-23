Дома в «Актерском квартале» Ярославля признают объектами культурного наследия

Дома в "Актерском квартале" признают объектами культурного наследия

На резонансную историю, связанную со сносом дома в «Актерском квартале» Ярославля отреагировал губернатор региона Дмитрий Миронов.

После того, как дом №14а на улице Чайковского дважды пытались снести, но его отстояла местные жители, в областном департаменте охраны объектов культурного наследия собрался общественный совет, после прошло заседание общественной палаты.

- По итогам эксперты и градозащитники предложили основной, устраивающий всех, вариант - признание всего ансамбля зданий квартала достопримечательным местом. За счет этого территория приобретет статус объекта культурного наследия и любые строительные работы будут под контролем соответствующих ведомств. Департамент охраны культурного наследия уже направил все необходимые запросы в архив, Росреестр. Выходим на контакт с собственником для доступа на объекты, - сказал Дмитрий Миронов.

На данный момент дома «Актерского квартала» не являются объектами культурного наследия, но из-за года постройки – 1957-го - носят статус «исторических».

Квартал иначе называют «Топтыгинские хутора», поскольку появился в 50-х годах прошлого века, по инициативе Василия Топтыгина - директора Волковского театра. Изначально там проживали актеры Первого русского, со временем появились и другие жильцы.