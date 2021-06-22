С 1 июля с ярославцев будут брать деньги за ямочный ремонт дворов

Ярославцы будут из своего кармана оплачивать ямочный ремонт дворов Фото: Полина Вачнадзе

С 1 июля в Ярославле начнет действовать постановление мэрии города, по которому жители будут из своего кармана оплачивать ямочный ремонт дворов. Плата составит 21 копейку с одного квадратного метра квартиры.

- В соответствии с нормами жилищного законодательства, вышеуказанным постановлением в услуге «Текущий ремонт» предусмотрена плата за ямочный ремонт придомовой территории. Это позволит жителям многоквартирных домов принимать решение о необходимости проведения данного вида работы на общем собрании собственников, а управляющим организациям целенаправленно использовать денежные средства, - рапортует пресс-служба мэрии Ярославля.

Теперь, чтобы привести асфальт во дворе в порядок, жителям этого двора придется проводить собрание собственников МКД и обращаться в управляющую компанию. Выставить жильцам счет УК может лишь после того, как ремонт будет завершен.

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