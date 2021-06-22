В Ярославской области зафиксированы случаи индийского штамма коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сегодня, 22 июня, директор департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов, со ссылкой на Роспотребнадзор, подтвердил информацию о случаях нового индийского штамма коронавируса в регионе. Пока что – единичных.

По словам Василия Тубашова, это вполне закономерно, так как Ярославская область граничит с Московской и транспортная связь между регионами хорошо развита.

На данный момент в Ярославской области под зараженных COVID-19 и с подозрением на инфекцию перепрофилировано 1662 койки в 13 медицинских учреждениях. 1214 коек заняты, из них 155 – пациентами, которые находятся в тяжелом состоянии.

Представитель Всемирной организации охраны здоровья считают, что новый штамм более опасен: передается легче, а последствия вызывает тяжелые. Заразиться им могут и уже переболевшие люди, и люди, прошедшие вакцинацию.

Симптомы:

- тошнота, рвота,

- резь в животе,

- понос,

- кашель,

- высыпания на лице, язвочки на слизистых,

- возможно снижение остроты слуха.

Болезнь быстро переходит от стадии кишечных проявления к проблемам с дыханием.