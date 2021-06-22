В Ярославле Музей боевой славы 22 июня работает бесплатно Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, ярославцы могут бесплатно посетить экспозицию «Нельзя забыть» Музея боевой славы.

- Сегодня мы с особой благодарностью вспоминаем ветеранов, с особым волнением говорим о событиях 80-летней давности, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Очень важно, чтобы к мероприятиям ко Дню памяти и скорби привлекались молодые ярославцы, курсанты военных училищ и школьники, чтобы не прекращалась память о подвигах героев, которые на полях сражений, в тылу отдали свои жизни ради общей цели – победы над фашизмом.

В правительстве области рассказали, что экспозиция посвящена не только боевым действиям, но и жизни в тылу, о женщинах и детях, вынесших на своих плечах все тяготы военных лет. На особом счету – личные вещи наших великих земляков: освободителя Европы Маршала СССР Федора Толбухина, генерала, дважды Героя Советского Союза Павла Батова, контр-адмирала, первого Героя Советского Союза среди подводников Александра Колышкина.