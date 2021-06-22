Филиал «Россети Центр Ярэнерго» принял участие в масштабной областной кампании «Безопасное детство»

Фото филиала «Россети Центр Ярэнерго»

«Безопасное детство» - совместный проект, в котором принимает участие «Россети Центр Ярэнерго», направленный на профилактику детского травматизма. Среди важнейших его задач - обучение детей навыкам безопасного поведения рядом с опасными для жизни и здоровья объектами.

Одной из точек акции стало мероприятие в городе Данилове. Представители профильных ведомств и организаций в увлекательной форме рассказывали ребятам, как безопасно проводить летние каникулы. Всего в занятии приняли участие более 150 детей из дневных пришкольных лагерей.

Сотрудники Ярэнерго предупредили ребят, что проникать на территорию подстанций, забираться на опоры линий электропередачи и трансформаторные подстанции – запрещено, так как можно получить смертельный удар электрическим током. Также энергетики рассказали об основные правилах электробезопасности и разъяснили значение предупреждающих знаков.

Энергетики напомнили, что большую опасность представляет оборванный провод воздушной линии электропередачи. Человек может оказаться под так называемым "шаговым напряжением". Теперь все участники мероприятия знают, что подходить к оборванному проводу нельзя ближе, чем на 8-10 метров - это примерно 20 шагов. И если все-таки попал в опасный радиус, то выходить из него следует "гусиным шагом".

Особенно впечатляющей стала практическая часть занятия. Специалисты Ярэнерго показали, как оказывать первую медицинскую помощь и продемонстрировали приемы реанимации на манекене-тренажере «Гоша». После этого все участники акции смогли почувствовать себя спасателями и проверить свои силы в реанимации манекена. Такой урок запомнится ребятам надолго, а полученные знания, возможно, помогут спасти им в будущем жизнь.

«Россети Центр Ярэнерго» активно ведет работу по профилактике детского травматизма, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию. В период летних каникул это особенно важно, так как именно сейчас дети много времени проводят без присмотра взрослых.