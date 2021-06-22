Продал, выпил, убил: рыбинец обвиняется в убийстве своего знакомого Фото: Иван МАКЕЕВ

33-летний уроженец Вологодской области осужден за убийство. Обвиняемый сидел в местной колонии за кражу и освободился в мае 2020 года. После этого решил, что останется жить в Рыбинске.

В ноябре этого же года мужчина решил продать свой сотовый телефон и купить на эти деньги алкоголь. Сказано – сделано. Но пить в одиночестве было не с руки и он пригласил для компании приятеля. Градусы сделали свое дело, и очень скоро бывший владелец сотового стал жалеть о продаже средства связи. Да и приятель, с которым они вместе сидели, перестал ему нравиться… В итоге мужчина избил потерпевшего руками, ногами и даже камнем по голове, а после этого скинул в реку Коровка. От полученных травм знакомый скончался.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.