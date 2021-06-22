В Ярославской области на железнодорожных путях нашли тело 15-летней девушки

В обстоятельствах этого ЧП будут разбираться следователи. Фото: Иван МАКЕЕВ

Трагедия на перегоне «Ростов Великий – Деболовское» в Ярославской области произошла в ночь с 21 на 22 июня. На железнодорожных путях обнаружили тело 15-летней девушки, жительницы Ростова.

По одной из версий, девушка покончила с собой, по другой – произошел нечастный случай и ее убило током. В обстоятельствах этого ЧП будут разбираться следователи.

Это не первое происшествие на железной дороге с начала лета. 11 июня в поселке Берендеево Переславского района под поезд попал 11-летний мальчик. В конце мая на железнодорожном мосту через Которосль током убило 15-летнюю девушку, которая залезла на сооружение, чтобы сделать селфи.