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Общество22 июня 2021 16:10

В Ярославской области на железнодорожных путях нашли тело 15-летней девушки

Следователям предстоит выяснить, что произошло с юной девушкой
Влада Красоткина
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В обстоятельствах этого ЧП будут разбираться следователи.

В обстоятельствах этого ЧП будут разбираться следователи.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Трагедия на перегоне «Ростов Великий – Деболовское» в Ярославской области произошла в ночь с 21 на 22 июня. На железнодорожных путях обнаружили тело 15-летней девушки, жительницы Ростова.

По одной из версий, девушка покончила с собой, по другой – произошел нечастный случай и ее убило током. В обстоятельствах этого ЧП будут разбираться следователи.

Это не первое происшествие на железной дороге с начала лета. 11 июня в поселке Берендеево Переславского района под поезд попал 11-летний мальчик. В конце мая на железнодорожном мосту через Которосль током убило 15-летнюю девушку, которая залезла на сооружение, чтобы сделать селфи.