Расцарапала грудь: жительницу Ярославской области подозревают в нападении на следователя

Сейчас идет сбор доказательств по делу.
Фото: Артем КИЛЬКИН
18 июня в Переславле-Залесском следователи задержали местную жительницу, которая будучи пьяной нарушала общественный порядок. По всей видимости, женщина была не согласна с действиями сотрудниками правоохранительных органов и устроила дебош в отделе, требуя своего освобождения.
- Находясь в помещении дежурной части, задержанная напала на оперативного дежурного, - рассказали в СКР по Ярославской области.
Бунтарка расцарапала сотруднику грудь и порвала форму. Сейчас идет сбор доказательств по делу.