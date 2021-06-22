Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 июня 2021 15:45

Расцарапала грудь: жительницу Ярославской области подозревают в нападении на следователя

По версии следствия, женщина была пьяна
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас идет сбор доказательств по делу.

Сейчас идет сбор доказательств по делу.

Фото: Артем КИЛЬКИН

18 июня в Переславле-Залесском следователи задержали местную жительницу, которая будучи пьяной нарушала общественный порядок. По всей видимости, женщина была не согласна с действиями сотрудниками правоохранительных органов и устроила дебош в отделе, требуя своего освобождения.

- Находясь в помещении дежурной части, задержанная напала на оперативного дежурного, - рассказали в СКР по Ярославской области.

Бунтарка расцарапала сотруднику грудь и порвала форму. Сейчас идет сбор доказательств по делу.