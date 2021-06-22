Расцарапала грудь: жительницу Ярославской области подозревают в нападении на следователя

Сейчас идет сбор доказательств по делу. Фото: Артем КИЛЬКИН

18 июня в Переславле-Залесском следователи задержали местную жительницу, которая будучи пьяной нарушала общественный порядок. По всей видимости, женщина была не согласна с действиями сотрудниками правоохранительных органов и устроила дебош в отделе, требуя своего освобождения.

- Находясь в помещении дежурной части, задержанная напала на оперативного дежурного, - рассказали в СКР по Ярославской области.

Бунтарка расцарапала сотруднику грудь и порвала форму. Сейчас идет сбор доказательств по делу.