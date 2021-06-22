Ярославские власти назвали срок открытия движения по проспекту Машиностроителей

Сейчас на проспекте идут демонтаж и монтаж бортового камня Фото: Мэрия Ярославля

Проспект Машиностроителей в Ярославле полностью могут открыть для движения уже на следующей неделе. Об этом на общегородском совещании в мэрии сказал директор ДГХ Ярослав Овчаров.

- Сейчас идут демонтаж и монтаж бортового камня, завершен ремонт ливневого коллектора. Идет формирование земельного полотна. На этой неделе должны быть проведены асфальто-бетонные работы. После этого мы откроем прежнюю схему организации дорожного движения, - сказал Ярослав Овчаров.

Это хорошая новость, озвученная на совещании. А плохая - в августе примерно на две недели будет полностью закрыто движение по Добрынинского мосту. Ярослав Овчаров объяснил, почему это произойдет.