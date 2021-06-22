В Ярославле приняли «Золотой витязь»

ФОТО: предоставлено партией "Справедливая Россия"

21 июня в Ярославле в рамках «Эха международного кинофестиваля «Золотой витязь» прошел гала-концерт кинозвезд «Любовью и единением спасемся». В этом году кинофестиваль празднует 30-летний юбилей.

Фестиваль «Золотой витязь» в Ярославле проходит не в первый раз. Двадцать пять лет назад он уже гостил на местных площадках по приглашению на тот момент главы региона Анатолия Лисицына.

- Ярославль первым в череде российских городов принимает «Эхо международного форума «Золотой витязь». Для всех артистов это родной город, знаковое место, - сказал организатор фестиваля, председатель Славянского творческого союза, народный артист РФ Николай Бурляев.

По его словам, Ярославль может претендовать на звание культурной столицы РФ, поскольку именно здесь был открыт первый русский театр.

В рамках международного кинофестиваля в Ярославле был открыт первый киноклуб на базе библиотеки имени Лермонтова, которому Бурляев передал порядка пятидесяти кинофильмов из коллекции «Золотого витязя». Необходимо отметить, что в этом году Бурляев примет участие в выборах в Государственную думу РФ. Он второй в списках партии «Справедливая Россия».

Первый в списке партии депутат Госдумы Анатолий Грешневиков, который отметил, что «Справедливая Россия» уделяет повышенное внимание развитию культуры Российской Федерации. По его словам, именно культура закладывает нравственные ценности, лежащие в основе государства.

- Без них экономика сводится к простому потреблению. Необходимо возрождать культуру как основу государственности, - заявил он. Также Грешневиков подчеркнул, что Бурляев хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя комитета по культуре.

Необходимо отметить, что в гала-концерте приняли участие звезды отечественного кино и театра: Валерий Баринов, Сергей Шакуров, Игорь Скляр, Александр Панкратов-Черный, Ольга Кабо, Ольга Будина, Мария Голубкина, Леонид Серебренников, Сергей Пускепалис и Зинаида Кириенко.

Кроме этого, в рамках фестиваля Анатолию Грешневикову вручили почетный диплом за книгу, которую он посвятил писателям Василию Белову и Валентину Распутину. Также диплом от организаторов получил Анатолий Лисицын за восстановление могил русских солдат, погибших на территории Европы и Украины в Первую мировую войну. Трансляция концерта начнется сегодня в 19 часов на платформах VK и Одноклассники.