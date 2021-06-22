Прокуратура настаивает на расторжении брака 36-летней ярославны и 20-летнего гражданина Таджикистана

36-летняя ярославна в феврале этого года вышла замуж за 20-летнего гражданина Республики Таджикистан. Фото: Иван МАКЕЕВ

На этой свадьбе «горько» не кричали, а за штамп в паспорте платили деньги. Так, 36-летняя жительница Ярославля, страдающая алкогольной зависимостью, в феврале этого года вышла замуж за 20-летнего гражданина Республики Таджикистан. Но не просто так, а за денежное вознаграждение. Союз «возлюбленных» продлился недолго, прокуратура начала подозревать парочку в фиктивном браке.

- Проверка показала, что брак заключался с нарушением требований Семейного Кодекса РФ без намерения супругов создать семью. Опрошенная женщина пояснила, что с иностранным гражданином она никогда не проживала, совместного хозяйства не вела, в брачных отношениях с ним не состояла, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Поэтому прокуратурой было направлено исковое заявление о признании брака недействительным. Дата рассмотрения иска еще не назначена.