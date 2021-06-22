В Ярославле прошла акция «Свеча памяти»

В этот раз решили выставить порядка 6000 свечей в форме символики «Город трудовой доблести». Фото: Мэрия Ярославля

21 июня по всей России в рамках акции «Свеча памяти» зажги множество свечей в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Ярославль на протяжении шести лет участвует в акции и этот год не стал исключением: вчера у памятника-мемориала «Вечный огонь» тлели шесть тысяч свечей.

— В Ярославле акция проводится с 2014 года. Мы традиционно собираемся у памятника-мемориала «Вечный огонь» и зажигаем свечи в память о наших героях. Идея составлять из свечей картины появилась в 2019 году. В этот раз решили выставить порядка 6000 свечей в форме символики «Город трудовой доблести». Все желающие ярославцы могли присоединиться к акции, — рассказал начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля Максим Кутейников.

Также для жителей были организованы выставка экспонатов из вещей, которые нашли на местах боевых сражений, концерт с программой из военных песен и стихов и телемост с Санкт-Петербургом. Жители культурной столицы и Золотого кольца могли в режиме онлайн обменяться полученными впечатлениями и пообщаться.

Мероприятие закончилось минутой молчания в 22:00 вечера.