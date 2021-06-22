В Ярославской области со дна реки подняли затонувшее судно

Судно пролежало на дне реки несколько лет. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Судно в селе Прозорово Брейтовского района затонуло еще несколько лет назад. Так бы и лежало оно на дне реки Тереха, но нагрянула прокурорская проверка, которая установила, что полуразрушенное ржавое судно негативно влияет на состояние ихтиофауны и создает угрозу окружающей среде. Эти факты стали основанием для иска в суд с требованием достать судно со дна реки. Иск был удовлетворен, обязанность доставить плавсредство на берег легла на плечи хозяина лодки.

Были установлены сроки выполнения судебного решения, но собственник судна их пропустил. Пристав установил новый срок и предупредил владельца, что если и на этот раз лодка не окажется на суше, ему грозит уже уголовное наказание.

- Данные меры подействовали. Судно, угрожавшее экологии, поднято со дна реки, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.