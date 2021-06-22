Косить траву на Волжской набережной в Ярославле будут ночью

На Волжской набережной это уже третий покос Фото: Мэрия Ярославля

Покосы травы в районе Речного вокзала собираются проводить ночью, а также рано утром, когда солнце не такое мощное. Об этом рассказал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов:

- Из-за жары косцы выходят на работы раньше, чтобы успеть покосить до солнцепека. В ближайшее время по этой же причине покос будем планировать на ночное время.

Сейчас, по словам Андрея Степанова, начался самый сложный вид работ, так как косить приходится под углом. На Волжской набережной это уже третий покос, когда пройдет следующий, пока не ясно, все будет зависеть от погоды. В такую жару, что стоит сейчас, трава растет медленнее.

На покосах на Волжской набережной задействуют тракторную косилку. Девять человеку будут косить вручную.

Некоторые ярославцы, конечно, уже высказали свое «фи» по поводу ночных работ и шума от них.

- А как же деткам маленьким под такой шум спать? Да и взрослым тоже?

Большинство же горожан отнеслись с пониманием.

- Как вы это представляете – днем косить? В 34 градуса жары. Они косили днем, ничего хорошего из этого не вышло. Потому что невозможно на улице находиться в такую жару. Если хотите, сами выйдите и поработайте на такой жаре, и узнаете, как это.

- Косить траву нужно, но когда, если не ночью? Ее вообще-то люди косят. Сами попробуйте физической работой заняться на такой жаре. Спать им будут мешать… Потерпите одну ночку.