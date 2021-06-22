В вузах Ярославской области начался онлайн-прием документов от абитуриентов

Чтобы поступить в ярославский вуз онлайн нужно заполнить электронное заявление. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В вузах Ярославской области начался прием документ от абитуриентов. Теперь, чтобы подать документы на обучение в университете не обязательно приезжать - можно оставить заявку дистанционно, через портал госуслуг.

Такую возможность дают следующие образовательные учреждения:

- ЯГПУ имени К.Д. Ушинского,

- ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА,

- ФГБОУ ВО Ярославский государственный технический университет,

- ЯрГУ имени П.Г. Демидова,

- ФГБОУ ВО Рыбинский государственный авиационный,

- Технический университет имени П. А. Соловьева,

ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России.

– В связи с пандемией подача документов через интернет становится более актуальной, – отметила заместитель председателя правительства области Екатерина Троицкая. – Это займет всего несколько минут вне зависимости от того, где в данный момент находится абитуриент и куда собирается поступать.

Чтобы поступить в ярославский вуз онлайн нужно заполнить электронное заявление: выбрать вуз, указать предметы, по которым сданы ЕГЭ, загрузить копии документов об образовании и индивидуальных достижениях и следить за информацией в личном кабинете.Оригиналы документов привозить не надо – их необходимо предоставить позже, после зачисления.