В Рыбинске отменили масштабное отключение воды

В сухую погоду возрастет пожароопасность, поэтому отключение воды перенесли. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

26 июня в Рыбинске должно было состояться масштабное отключение холодной воды из-за ремонта на очистных сооружениях на Волжской набережной.

Жителей предупредили, что необходимо заранее позаботиться о наборе воды, ведь водовозов не будет. Но неожиданно в рабочие планы вмешалась жара.

- Работы будут выполнены после снижения аномальных высоких температур воздуха,- рассказали в ГП ЯО Северный водоканал.

Всю неделю в Ярославской области продержится аномальная жара, температура воздуха поднимется до +40 градусов. В сухую погоду возрастет пожароопасность, поэтому отключение воды перенесли на время, когда погодные условия будут более благоприятны.