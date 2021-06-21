Ярославские спортсмены взяли медали на соревнованиях по плаванию в ластах Фото: Евгения ГУСЕВА

Первенство мира по плаванию в ластах, которое проходило в Италии, закончилось успехом сборной России и ярославских спортсменов. В состав сборной России вошли три ярославца: Арина Пантина, Никита Сорокин и Никита Орлов. Из пяти медалей, которые они завоевали, четыре золотых.

- На дистанции 400 метров (плавание в классических ластах) Арина Пантина заняла первое место и установила новый юношеский мировой рекорд с результатом 3:46. Еще два золота спортсменка завоевала на дистанции 200 метров и в смешанной эстафете 4 на 100. Никита Сорокин стал победителем эстафеты 4 на 200 (плавание в ластах) и завоевал бронзу на дистанции 100 метров в подводном плавании, - рассказали в правительстве Ярославской области.