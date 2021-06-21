Избил до смерти: жителя Рыбинска обвиняют в смерти неприятеля

Рыбинцу было предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кулаками проблемы не решишь, но двое неприятелей попытались. Поэтому теперь один из них в могиле, а второму грозит срок. 15 июня 39-летний житель Рыбинска находился дома на улице Расторгуева, к нему "в гости" зашел 40-летний знакомый, с которым у мужчины были напряженные отношения.

Как рассказали следователи, между жителями Рыбинска произошел конфликт и они подрались.

- 40-летний знакомый от полученных повреждений скончался,- сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Рыбинцу было предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.