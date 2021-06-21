26 июня в Рыбинске отключат холодную воду

Причина отключений - остановка очистных сооружений воды №1 на Волжской набережной. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В ближайшую субботу, 26 июня, в восьми районах Рыбинске отключат холодную воду. Ее не будет 12 часов: с 8:00 утра до 20:00 вечера. Причина - остановка очистных сооружений воды №1 на Волжской набережной.

Отключения затронут Центральный, Гагаринский, Зачеремушный, Кировский районы, Ягутки, Копаево, Заволжье-1, Заволжье-2, а также поселок Ермаково. Жителям стоит запастись водой заранее, ведь водовозов не будет.

Жителям Запахомовского микрорайона, Скомороховой горы и Мариевки, возможно, повезет больше – вода будет, но на пониженном давлении.