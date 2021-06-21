В Ярославле пройдут проверки по ЧП в исправительной колонии №1

СКР и прокуратура начала проверки в исправительной колонии Ярославля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тело 31-летнего заключенного в помещении исправительной колонии №1 Ярославля обнаружили 19 июня. По данному факту процессуальную проверку начали следователи регионального СКР.

- На теле имелись признаки суицида. В настоящее время следователем выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Проверку организовала и прокуратура Ярославской области. На место выезжали прокурор и его помощник по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена на контроль прокурором региона Дмитрием Поповым, - пояснили в областной прокуратуре.

Одна из главных версий, почему мужчина решил покончить с собой – личные проблемы с людьми, которые ждали его на воле.