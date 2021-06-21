В ярославской колонии заключенного нашли мертвым

Тело мужчины нашли 19 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ярославской колонии №1, которая стала известна всей стране из-за издевательств над заключенными, очередное ЧП. Здесь покончил жизнь самоубийством молодой мужчина. Его тело обнаружили 19 июня.

- На место происшествия незамедлительно была вызвана группа с медицинским работником. Реанимационные мероприятия результатов не дали, осужденный скончался, - пояснили в пресс-службе УФСИН по Ярославской области.

Сейчас в ИК-1 проходят проверки, результаты по которым будут направлены в правоохранительные органы.

ИК-1 хорошо известная всей России по сводкам новостей. Первый скандал, связанный с манерой воспитания сотрудниками исправительной колонии №1 осужденных Ярославля, разгорелся в июле 2018 года. В Сеть попало видео из ИК, на котором явно видно, как сотрудники колонии бьют заключенного, льют ему на лицо воду и всячески издеваются. Были возбуждены уголовные дела, по которым уже вынесены приговоры.

В феврале этого года появились новые видео с избиениями, после которых один осужденный, по данным «Новой газеты», скончался, второй долгое время провел в больнице.