В Ярославле 22 июня объявят минуту молчания Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ярославле 22 июня, в День памяти и скорби, в 12:15 будет объявлена минута молчания.

- Именно в эти минуты, в 1941 году, жителям Советского Союза официально сообщили о нападении на страну фашисткой Германии и объявили о начале Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба мэрии города.

Всероссийская минута молчания современной России – это напоминание миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй мировой войне. Символ общей и вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах фашизма.