На должность исполняющего обязанности начальника регионального МЧС назначен Алексей Рохлин

Алексей Рохлин переведен в Ярославль из Ростовской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС по Ярославской области назначен Анатолий Рохлин. С февраля 2020 года он занимал должность первого заместителя начальника ГУ МЧС Ростовского региона.

Алексей Анатольевич родился в Саратове в 1976 году. В 1998 году окончил Московское высшее военное дорожное инженерное училище и заступил на службу в Спасательный центр №179 МЧС России.

В 2007 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ и заступил на должность заместителя начальника отдела организации культуры жизнедеятельности, подготовки руководящего состава и нештатных аварийно-спасательных формирований - управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Московской области.

С марта 2009-го по июль 2017 года проходил службу на должности начальника отдела инженерно-технических мероприятий управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Московской области. С августа 2017 года назначен на должность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ивановской области. С апреля 2019 года занимал должность замначальника ГУ МЧС России по Ростовской области. С февраля 2020 года - первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Рохлин Алексей Анатольевич неоднократно участвовал в гуманитарных и спасательных операциях. В 2000 года принимал участие в доставке гуманитарных грузов в Сербию, в 2002 – в доставке гуманитарных грузов в Таджикистан. В 2010 участвовал в ликвидации лесных пожаров на территории Московской области.

Имеет государственные и ведомственные награды: «XX МЧС России», «XXV лет МЧС России», «За отличие в военной службе» I, II, III степени, «Маршал Василий Чуйков», «Почетный знак МЧС России».