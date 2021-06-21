В центре Ярославля иномарка провалилась в яму на проезжей части

В центре Ярославля иномарка передним колесом угодила в яму-ловушку. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В центре Ярославля иномарка передним колесом угодила в яму-ловушку. Эта яма является городской «достопримечательностью» с большой историей: ее уже пытались заделать, однако, как мы видим, безрезультатно. Местным водителям провал хорошо известен, по возможности его стараются объезжать, но не всегда получается. «Пежо» не смог…

- Сколько колес в этой яме уже было пробито!

- А нечего в центре грузовики полные песка пускать, они еще и не таких ям понаделают.

В планах у мэрии Ярославля – масштабный ремонт улицы Комсомольской. Там собираются изменить способ парковки (что уменьшит число парковочных мест), убрать ограждения и сделать пешеходные переходы.