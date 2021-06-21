Умерла одна из старейших журналистов и писателей Ярославской области

Светлана Мартьянова скончалась на 82-м году жизни. ФОТО: страница Олега Гонозова, "Фейсбук"

На 82-м году скончалась одна из старейших журналистов региона, писатель, заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин Ростовского района Светлана Мартьянова.

Первая ее публикация вышла в газете «Юность» в 1957 году, 9 января 1961 года Светлана Аркадьевна пришла в районную газету и была верна ей практически до последних своих дней. Публикации Светланы Мартьяновой появлялись на страницах журналов «Крестьянка», «Аврора», «Наш современник».

Похороны Светлана Аркадьевны пройдут 22 июня.