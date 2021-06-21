В Рыбинске столкнулись «ЗАЗ» и «Шевроле»: пять человек пострадали Фото: УМВД по Ярославской области

В воскресенье, 20 июня, в Рыбинске у дома №4 на улице Коллективизации столкнулись две машины – «ЗАЗ» и «Шевроле». За рулем «ЗАЗ» сидел 56-летний мужчина, иномаркой управляла 61-летняя женщина.

В аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей, все они находились в «Шевроле». На месте ДТП медицинскую помощь оказали пассажирам машины: 42-летнему мужчине и 12-летнему мальчику. Амбулаторное лечение назначили женщине-водителю, 38-летней женщине-пассажиру и 8-летнему ребенку.

Как уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, по факту аварии проводится проверка.