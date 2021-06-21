От организатора несанкционированного митинга в Ярославле потребовали оплатить работу полиции

Суд признал Елену Лекиашвили виновной в организации несогласованного шествия Фото: Полина Вачнадзе

УМВД по Ярославской области обратилось в суд с требование взыскать с организатора несанкционированного митинга Елены Лекиашвили почти 500 тысяч рублей.

Исков два: один на 495 тысяч рублей, второй – почти на 15 тысяч. Как говорится в заявлениях, это «затраты на обеспечение охраны общественного порядка в связи с проведением 23.01.2021 несогласованного в установленном порядке публичного мероприятия». К иску приложен список из 204 сотрудников правоохранительных органов, которые в свой выходной день были вынуждены выйти на службу. Полиция считает, что оплатить их работу должна организатор несанкционированного мероприятия.

Напомним, что в январе суд признал Елену Лекиашвили виновной в организации несогласованного шествия. Она была арестована на 10 суток.