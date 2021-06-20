Международный Волковский фестиваль в Ярославле пройдет в сентябре Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Ярославле 17 сентября в театре имени Федора Волкова стартует Международный Волковский фестиваль. В 2020 году он должен был состояться в 21-й раз, но из-за пандемии его отменили.

С 2000 года на сцене Первого русского свои театральные постановки показывают труппы из разных стран мира. Помимо этого, в рамках фестиваля проходит церемония вручения премии правительства РФ имени Федора Волкова.

- Волковский фестиваль пройдет с 17 по 24 сентября. Ожидаются иностранные коллективы, программа пока формируется. Что касается репертуара - все еще необходимо будет утвердить из-за пандемии, - поделился Сергей Пускепалис.