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Общество20 июня 2021 18:00

Международный Волковский фестиваль в Ярославле пройдет в сентябре

О планах на осень рассказал худрук театра Сергей Пускепалис
Анастасия Голубева
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Международный Волковский фестиваль в Ярославле пройдет в сентябре

Международный Волковский фестиваль в Ярославле пройдет в сентябре

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Ярославле 17 сентября в театре имени Федора Волкова стартует Международный Волковский фестиваль. В 2020 году он должен был состояться в 21-й раз, но из-за пандемии его отменили.

С 2000 года на сцене Первого русского свои театральные постановки показывают труппы из разных стран мира. Помимо этого, в рамках фестиваля проходит церемония вручения премии правительства РФ имени Федора Волкова.

- Волковский фестиваль пройдет с 17 по 24 сентября. Ожидаются иностранные коллективы, программа пока формируется. Что касается репертуара - все еще необходимо будет утвердить из-за пандемии, - поделился Сергей Пускепалис.