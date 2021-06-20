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Здоровье20 июня 2021 16:45

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 июня 2021 года: скончались 3 человека, 97 - заболели

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 20 июня
Анастасия Голубева
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 42 711(+97)

Всего заражений в России: 5 316 826 (+17 611)

Умерли: 668 человека (+3)

Умерли в России: 129 361 (+450)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Массовые мероприятия отменены до 15 июля

Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых