В Ярославскую область пришла аномальная жара Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославскую область в выходные пришла очень жаркая погода. Столбик термометра не опускается ниже отметки 30 градусов, а на солнце показывает даже 35.

- С 20 по 24 июня в Ярославской области ожидается аномальная жара с температурой выше нормы на 7-12 градусов, - сообщили в региональном МЧС.

21 и 22 июня столбик термометра поднимется до 32-33 градусов, ночью – 15-17 градусов. Дальше знойное лето почувствуется еще больше - 23 и 24 июня будет 34-35 градусов днем и 20-21 ночью. В пятницу и субботу погода простоит такая же, а вот в воскресенье, 27 июня, возможны гроза и осадки. Однако жара никуда не уйдет - на 28 градусов ярославцы могут смело рассчитывать.

Напоминаем, что находиться под прямыми лучами солнца можно только в головном уборе. Не забывайте использовать крем от загара, если собираетесь на пляж, и пейте много воды в течение всего дня.