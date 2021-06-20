В Семибратово Ярославской области горел рынок. ФОТО: группа "Ярославль online" ВКонтакте

Вчера, 19 июня, около 20:30 в поселке Семибратово Ростовского района загорелся рынок, который находится на улице Мира. Сгорело несколько павильонов, в том числе и ветлечебница. Пожар удалось потушить только к половине второго ночи. Причина возгорания выясняется.

- В тушении пожара было задействовано 8 единиц техники и 18 сотрудников личного состава. Сгорело пять павильонов общей площадью – 420 квадратных метров. Пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Местные жители обсуждают произошедшее:

- И все смотрят, как на масленицу… Хоть бы ведра взяли да тушили.

- Сетевики потирают потные ладошки.

- Все сгорело, как жаль.