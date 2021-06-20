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Происшествия20 июня 2021 13:06

В Семибратово Ярославской области горел рынок

Пожар произошел вечером 19 июня
Анастасия Голубева
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В Семибратово Ярославской области горел рынок. ФОТО: группа "Ярославль online" ВКонтакте

В Семибратово Ярославской области горел рынок. ФОТО: группа "Ярославль online" ВКонтакте

Вчера, 19 июня, около 20:30 в поселке Семибратово Ростовского района загорелся рынок, который находится на улице Мира. Сгорело несколько павильонов, в том числе и ветлечебница. Пожар удалось потушить только к половине второго ночи. Причина возгорания выясняется.

- В тушении пожара было задействовано 8 единиц техники и 18 сотрудников личного состава. Сгорело пять павильонов общей площадью – 420 квадратных метров. Пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Местные жители обсуждают произошедшее:

- И все смотрят, как на масленицу… Хоть бы ведра взяли да тушили.

- Сетевики потирают потные ладошки.

- Все сгорело, как жаль.