В Ярославской области прекратили поиски пропавшей 8-летней девочки Фото: Андрей АБРАМОВ

Вчера вечером, 19 июня, нашли 8-летнюю девочку. Она ушла из дома в Некоузском районе днем этого же дня и пропала.

- В поисковых мероприятиях принимали участие следователи, криминалисты, сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Благодаря совместным действиям, ребёнок был найден. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящий момент следователями устанавливаются все обстоятельства исчезновения девочки, - сообщили в следственном комитете РФ по Ярославской области.