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Общество20 июня 2021 14:15

В Ярославской области прекратили поиски пропавшей 8-летней девочки

Она ушла из дома в субботу днем
Анастасия Голубева
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В Ярославской области прекратили поиски пропавшей 8-летней девочки

В Ярославской области прекратили поиски пропавшей 8-летней девочки

Фото: Андрей АБРАМОВ

Вчера вечером, 19 июня, нашли 8-летнюю девочку. Она ушла из дома в Некоузском районе днем этого же дня и пропала.

- В поисковых мероприятиях принимали участие следователи, криминалисты, сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Благодаря совместным действиям, ребёнок был найден. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящий момент следователями устанавливаются все обстоятельства исчезновения девочки, - сообщили в следственном комитете РФ по Ярославской области.